CESTISTICA. Carica!! Un ultimo sforzo per concludere il viaggio. Domenica alle 18

“Il viaggio continua” è sempre stato detto durante il percorso play off ma domenica sera intorno alle 20 avrà il suo culmine; soltanto una tra Cestistica e Rosignano potrà festeggiare e brindare. È stata una serie bellissima, intensa, ricca anche di colpi di scena e alla fine saranno comunque applausi e complimenti per entrambe. Le due compagini sono state regine tra le mura amiche e corsare in terre lontane espugnando il parquet avversario ma ora in 40′ si giocano la serie C, la storia di una società.

I ragazzi dei coach Giuntoli e Pellegrini hanno tutte le carte in regole per riuscire nell’impresa ma per farlo dovranno ripetere la prestazione di mercoledì scorso fatta di altissima intensità difensiva, coralità in attacco e soprattutto l’uso della sciabola.

I biancoazzurri arriveranno a Pescia con il dente avvelenato, in gara 4 erano più che convinti di chiudere la la serie e festeggiare davanti al proprio pubblico ma Niccolai e compagni hanno ben pensato di rompere le uova nel paniere.

Domenica alle 18 siamo certi il PalaBorelli ribollirà per contenere i tantissimi saranno i tifosi pesciatini e altrettanti arriveranno dalla città del mare.

Già il pubblico, ancora una volta, ormai da anni, il sesto uomo in campo, una ritrovata voglia di basket, un grandissimo applauso al sodalizio del presidente Ulivieri.

E allora domenica maglia bianca, rossa o verde, ma soprattutto tanta voce per spingere questi fantastici ragazzi.