Pescia Vintagemania e l’animazione di Ringo Dj per un ritorno al passato

Domenica 11 maggio “Pescia Vintagemania” interessante edizione della manifestazione in programma all’ex Mercato dei Fiori.

Sarà piacevole passeggiare tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora.

Per rendere la manifestazione più invitante e per darle ancora di più l’aspetto di una vera e propria festa del vintage, il programma verrà arricchito con la musica e l’animazione degli anni di fine millennio scorso, proposta da Ringo, storicoDJ della mitica discoteca Concorde e con una splendida e affascinante mostra dedicata alla bambola BARBIE curata dalla collezionista Nadia Anselmi.

Per tutte le mamme che visiteranno la fiera saranno omaggiate con una simpatica piantina fiorita.

L’apertura al pubblico, gratuito, sarà dalle 9 alle 19.