PISTOIA BLUES. Anche Francesco Gabbani e Gianna Nannini

Si terrà tra il 27 giugno e il 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani. La partenza del festival sarà affidata a un’anteprima d’eccezione il 27 giugno con l’arrivo di Beth Hart, la più grande blueswoman femminile in circolazione.

FRANCESCO GABBANI ►►► Una serata targata “Storytellers” sarà quella di mercoledì 9 luglio che vedrà sul palco di Piazza Duomo il cantautore Francesco Gabbani. Gabbani ha recentemente pubblicato il suo sesto album “Dalla tua parte” (Bmg) trainato dalla sua partecipazione allo scorso Sanremo con il brano “VIva la vita”. Non mancheranno ovviamente i suoi brani di successo come “Amen”, “Occidentali’s Karma” o “Viceversa”.

GIANNA NANNINI ►►► la protagonista indiscussa di domenica 13 luglio 2025 in Piazza Duomo a Pistoia per la sezione “Storytellers” Festival: si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la Gianna Nazionale che tornerà con un grande tour europeo chiamato “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. L’icona del rock nazionale non mancherà di entusiasmare il pubblico con i suoi più grandi successi come “America”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile”, “Meravigliosa creatura” e proprio “Sei nell’anima”.