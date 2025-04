Torna Naturalitas. L’evento più atteso della primavera

Sabato 12 e domenica 13 aprile torna Naturalitas.

L’Istituto tecnico agrario Anzilotti apre le porte alla 13° edizione dell’evento più atteso della primavera, la Mostra mercato dedicata ai prodotti della terra e alle eccellenze del bel paese.

Più di ottanta espositori provenienti da tutta Italia, e aule aperte per tutta una serie di iniziative di vario carattere. Dall’agricoltura alle piante, dall’enogastronomia tipica all’artigianato, ma con uno sguardo anche al futuro e alla tecnologia e alla ricerca.

Apertura dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito e servizio navetta da vari parcheggi cittadini (per informazioni consultare il sito www.agrariopescia.edu.it). Presenti anche associazioni sportive e di volontariato, area giochi per bambini e aree attrezzate. Naturalitas è la festa per tutti, che nasce da un grande sforzo collettivo e dall’impegno di tutta la comunità scolastica. E per la comunità scolastica fu pensata tanti anni fa, nell’idea della preside Siriana Becattini che ne fu la promotrice.

Naturalitas non è solo una mostra mercato, ma progetti scientifici portati avanti dalle classi, allestimento degli spazi espositivi, progettazione, collaborazione dei ragazzi con associazioni, enti di ricerca e aziende.

.