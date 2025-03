Bull Out, un’unica voce contro il bullismo. Presenti gli studenti dell’istituto Agrario

Le classi III G “Biotecnologie sanitarie” e I B “Agraria” dell’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti hanno partecipato al progetto “Bull Out, un’unica voce contro il bullismo”, che si è svolto, oggi , mercoledì, nelle sale del Cinema Splendor. L’incontro, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dall’Assessore alla Cultura, Alina Coraci, è giunto alla 3° edizione ed è stato patrocinato dalla Fondazione Caripit.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di fare rete tra i vari ordini di scuole per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e sensibilizzare gli studenti di ogni età su un fenomeno che preoccupa.

Tra i presenti i ragazzi dell’Associazione “Mabasta” di Lecce, fondata nel 2016; un gruppo di adolescenti che hanno messo a punto un protocollo di prevenzione e contrasto del fenomeno, protocollo che nasce dalla sinergia tra le azioni di docenti e studenti.

Ha portato la sua testimonianza, Flavia Rizzo, una ragazza di Roma, che per anni è stata vittima di bullismo e cyberbullismo e oggi è testimonial della Polizia di Stato per il contrasto a questi fenomeni.

Le classi dell’Anzilotti sono state accompagnate dai docenti Niccoló Bartoli e Maria Cristina Bambini e dai professori Ambra Iannotta, Ilaria Bandini e Silvia Bernabei. Presente all’incontro anche la Dirigente Scolastica Alessia Bechelli.