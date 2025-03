PESCIA VINTAGEmania, un tuffo negli anni ’60 e ’70. Cento espositori

Replicare il grande successo di pubblico fatto registrare da Toscana Auto Collection e Pescia Antiqua della scorsa domenica è certamente cosa assai difficile, visto il numero elevato dei visitatori giunti in città anche da fuori regione, richiamati da due eventi importanti, sapientemente pubblicizzati e promozionati con una incisiva campagna informativa che ha interessato tv, quotidiani, social ed altro.

La grande volta dell’ex mercato dei fiori così come il centro storico sono stati invasi da tantissima gente, appassionati e curiosi, che hanno apprezzato le manifestazioni e l’accoglienza della città, dimostrandosi all’altezza della situazione, grazie anche al piano del traffico e della sosta attivato dall’Amministrazione Comunale. Una giornata da ricordare e da tenere ben presente quando si parla delle reali potenzialità di Pescia quale città a vocazione turistica.

Domenica prossima, 30 marzo 2025, l’associazione culturale Pinocchio 3000 prova a bissare questo successo con una nuova, interessante manifestazione anch’essa programmata sotto la grande volta del rinnovato ex mercato dei fiori di via Amendola, indicato, per l’occasione, come “Pescia Expo”.

Forti dell’esperienza maturata nell’organizzazione di innumerevoli eventi in tanti anni di attività, si prova a lanciare una nuova fiera dedicata al vintage, chiamata “PESCIA VINTAGEmania”.

Un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia hanno già confermato la loro partecipazione mandando esauriti tutti gli spazi disponibili: sarà piacevole passeggiare tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi, libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora.

Una esperienza sensoriale e emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. Una immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come eventi di musica live e mostre a tema.

Un tuffo nel passato a partire dagli anni ’60 e ’70 con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo.

Per rendere la manifestazione più invitante e per darle ancora di più l’aspetto di una vera e propria festa del vintage, il programma verrà arricchito con una mostra delle storiche Fiat 500, rigidamente d’epoca e con la musica e l’animazione di quegli anni proposta da Ringo DJ della mitica discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese.

All’interno della manifestazione, a cura del bar Centrale di Pescia, verrà attivata anche una zona per cocktail, caffè, tavola calda e tutti i servizi di bar.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente dalle ore 9,oo alle ore 18,oo.

Dopo l’edizione di prova della prossima domenica, “PESCIA VINTAGEmania” potrebbe tornare, come appuntamento fisso, tutti i mesi alla terza domenica ed al sabato precedente, arricchendo la città con una nuova manifestazione.

PESCIA VINTAGEmania è una manifestazione patrocinata dal Comune di Pescia. Info: 0572 1913547.