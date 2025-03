Pinzani a1″ fa esplodere il PalaBorelli e la Cestistica vince al fotofinish

Decide la bomba di Pinzani a 1″ dal termine la sfida tra Cestistica e Frogs Castelfranco; finisce 75-72. Una gara intensa tra due squadre con obiettivi diversi; Pescia per cercare il riscatto dopo il passaggio a vuoto di Carrara di sette giorni fa, i neroverdi alla ricerca di un successo per la corsa play off. Una prima frazione chiusa dai rossoverdi avanti 23-20 ma gli ospiti non demordono e riescono a prendere le redini del match aiutati anche dai pesciatini che forzano in attacco e soprattutto troppo distratti in difesa. Un atteggiamento che manda su tutte le furie coach Giuntoli. Le sue urla scuotono la squadra che cambia vestito e gioca con maggior attenzione.

Quando la partita pare prendere la direzione di Castelfranco, Ulivieri dà il là alla rincorsa, Sodini e Bini pareggiano il match e Pinzani mette il sigillo che fa esplodere il PalaBorelli.

Tabellino: Ulivieri 6, Ghera 16, Ciervo ne, Lulli 2, Bini 14, Taylor 11, Bigi ne, Sodini 10, Gamba 3, Chiappini ne, Niccolai, Pinzani 13 (nella foto)