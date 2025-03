Il TSN Pescia è protagonista a Cascina e punta le armi a Lucca

In archivio la 2° prova Regionale con le armi ad aria compressa disputata al poligono di Tiro a Segno Nazionale sezione di Cascina. La gara, seconda delle cinque prove regionali, era valevole per il campionato Italiano società e per i campionati Nazionali individuali, della categorie: Giovanissimi, Allievi, Ragazzi, Juniores, Seniores maschile e femminile, Master e Gran Master.

Ottimi i risultati del TSN Pescia col podio tutto pesciatino nella specialità Bersaglio Mobile giovanissimi, Lapo Ercolini seguito da Ettore Rosellini e Jacopo Silvestri, altro oro in B.M. Allievi con Gioele Silvestri, il quale ottiene anche un bronzo in carabina a metri 10 cat. Allievi, chiudono le performance giovanili l’oro di Jacopo Silvestri e l’argento di Ettore Rosellini in C.10, bronzo anche per Daniele Vannoni in C.10 uomini.

Buoni piazzamenti, ma nessuna medaglia per gli altri tiratori pesciatini, Tommaso Sonnoli, quarto in C.10 junior uomini e Giuliano Cerchiai, quarto in P.10 gran master. Bene Emma Martelli, Grazia Carreri, Antonio Frateschi, Moreno Cesaretti, Elia Giacometti e Timmy Stefanelli. Battesimo del tiro per Giosuè Principe nella specialità P.10 Allievi.

Prossimo appuntamento al poligono di Lucca nella prima metà del mese di aprile.