Pescia contro il Borgo nel più classico derby valdinievolino

Domenica di derby allo stadio dei Fiori con il Pescia impegnato tra le mura amiche contro il Borgo a Buggiano nel più grande classico del calcio valdinievoline; fischio di inizio alle 15.

I borghigiani, attualmente quinti con 38 punti, ultimo posto utile per i play off, sono reduci dalla vittoria contro il Cascio per 1-0.

In casa rossonera c’è tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta nell’altro derby valdinievolino contro il Chiesina di sette giorni fa e la vittoria è diventata obbligatoria per tenere a debita distanza proprio gli amaranto distanziati di solo 2 lunghezze.