Pescia nel derby contro il Chiesina per allungare la striscia

Domenica di derby per il Pescia impegnato sul campo del Chiesina Uzzanese. Novanta minuti importanti dal valore non solo di campanilismo ma fondamentali in chiave play off.

Le due compagini sono divise da 5 punti in classifica, Pescia terzo con 49 punti, Chiesina quarto con 44. Un successo per i rossoneri significherebbe non perdere contatto con il Ghivizzano, attualmente secondo, per gli amaranto mantenere a debita distanza Borgo a Buggiano e Molazzana.

I padroni di casa sono reduci dalla doppia sfida con le prime due della classe, Piazza 55 e Ghivizzano che hanno portato un solo punto ottenuto contro la capolista mentre sette giorni fa sono stati sconfitti 3-1.

I rossoneri stanno attraversando un ottimo momento di forma, tre vittorie in altrettante uscite, Gallicano, Castiglione e Oltreserchio le vittime, e hanno tutte le intenzioni di allungare la striscia e soprattutto vendicare la sconfitta della gara di andata

.