Riscatto Cestistica che espugna Lucca. Decisiva l’ultima frazione

Riscatto doveva essere e la vittoria è arrivata. Difficile, combattuta e decisa da un quarto da 21-12 che ha portato due punti importanti in casa Cestistica. È stata una gara molto equilibrata che ha visto prevalere i padroni di casa nella prima frazione chiusa 19-12 poi la truppa di coach Giuntoli mette la freccia, attua il sorpasso chiudendo all’intervallo lungo sul +5, 34-29.

Lucca non demorde e prova a riaprire i giochi ma i pesciatini stavolta non alzano le mani in segno di vittoria prima dell’ultima sirena; stringono le maglie in difesa mentre in attacco trovano fluidità con una maggiore circolazione di palla e buone soluzioni. Finisce 76-63.

Tabellino: Ulivieri 2, Fossetti, Sodini 11, Gamba 14, Bini 5, Taylor 4, Bigi 3, Ghera 24, Ciervo 6, Lulli, Niccolai 2, Pinzani 5.