VIGILI DEL FUOCO. Nuova caserma in via dei Fiori

La caserma dei vigili del fuoco di Pescia potrebbe traslocare. In una sede più grande e in una zona più idonea dal punto di vista dei collegamenti infrastrutturali e che dovrà soddisfare agevolmente le esigenze di operatività e mobilità per assicurare il soccorso tecnico urgente in occasione di emergenze o di eventi calamitosi di Protezione Civile.

Lo ha deciso la giunta comunale che ha dato incarico ai propri uffici tecnici affinchè siano verificate le condizioni per la realizzazione della nuova sede in via dei Fiori in un’area destinata urbanisticamente dal Piano Operativo Comunale a parcheggio pubblico.

Per la nuova sede della Caserma è necessaria una superficie fondiaria di circa 5.400

mq dove costruire un edificio su due piani fuori terra di circa 1.500 mq da destinarsi anche a sede della Protezione Civile.

L’attuale caserma dei Vigili del Fuoco è in via Galilei, nei pressi del palazzetto dello Sport. In passato si è spesso parlato dell’ipotesi di chiusura, con trasferimento o accorpamento altrove. Un’ipotesi da più parti ritenuta inverosimile per le caretteristiche del territorio pesciatino, densamente popolato ed in larga parte montano.

“Sono convinto che i presidi di polizia, carabinieri e vigili del fuoco abbiano bisogno di certezze. La delibera approvata deve rappresentare il primo passo verso un importante traguardo come quello della realizzazione del nuovo distaccamento dei vigili”, ha detto il vice sindaco Luca Tridente.