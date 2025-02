Colpo grosso della Cestistica che mata Rosignano. Uno dei parquet più ostici del torneo

Gran colpo della Cestistica che si impone dopo un tempo supplementare sul campo di Rosignano per 86-82. Due punti dall’importante peso specifico che valeva un “posto al sole” per le prime quattro posizioni. Con questo successo i ragazzi di coach Giuntoli portano sul 2-0 gli scontri diretti contro Rosignano scavalcandoli in classifica.

Partenza soft e punteggio in equilibrio fino all’intervallo lungo con le difese a primeggiare nonostante si sfidassero i due migliori attacchi del campionato. La carica per i pesciatini la suona capitan Niccolai con 11 punti in un amen ma i padroni di casa non mollano e rispondono presente. Nell’ultima frazione è la volta di Pinzani a salire in cattedra con due canestri dalla lunga distanza per il +10 ai meno 3′.

Partita finita? Assolutamente no. Rosignano reagisce mentre i rossoverdi dalla lunetta hanno le mani fredde e non riescono a difendere il vantaggio. Si va così ai supplementari.

I locali, spremuti dalla rincorsa, vanno in riserva d’energia mentre la Cestistica assume il totale controllo del match e con una grande prestazione caratteriale riporta a casa due punti su uno dei campi più ostici di tutto il girone.

Tabellino: Ciervo 5, Ghera 12, Sodini 11, Pinzani 22, Taylor 3, Niccolai 13, Bini 17, Ulivieri 3, Bigi, Fossetti, Gamba, Chiappini.