ASSEMBLEA INFUOCATA. Ponte all’Abate, pochi dubbi sulla riapertura

Si è tenuta nella serata di lunedì a Collodi l’assemblea pubblica per illustrare lo stato di avanzamento lavori, le prossime fasi delle lavorazioni e le tempistiche di consegna del ponte all’Abate.

Pochi dubbi sui tempi di riapertura. Il prossimo 10 aprile, al termine dunque della proroga richiesta dalla ditta esecutrice dei lavori, il ponte riaprirà a doppio senso di marcia. Aperti al transito dei pedoni anche i due marciapiedi. Rimarranno da ultimare alcuni lavori di rifinitura che non impediranno però la riapertura delle vie di accesso.

Lo ha garantito il presidente della Provincia Luca Marmo, presente in assemblea con l’assessore Lisa Amidei e l’ingegnere Tony Montillo.

“I tempi saranno rispettati, la ditta incaricata sta lavorando alacremente, come del resto ha fatto sinora, anche in estate nonostante le alte temperature”. Se però, in questi due mesi dovessero esserci giorni di pioggia intensa, allora in questo caso i tempi potrebbero allungarsi. Speriamo di no…

Non sono mancati interventi di rabbia e sdegno, in particolare, è stato detto, per la poca attenzione riservata dall’amministrazione comunale al riguardo di segnaletica, controlli e viabilità. Tanti i dubbi, che a questo punto mrimarranno tali. “Il progetto di riqualificazione poteva prevedere tempi più veloci”, “Il ponte poteva essere declassato e dunque abbattuto e ricostruito con tecniche più moderne”.

Il Sindaco Franchi ha detto di aver richiesto a Regione e Provincia le risorse per la riasfaltatura di via del Tiro a Segno, devastata in questi mesi dall’intenso traffico di auto e bus.