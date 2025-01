Ultimi 10 giorni per decidere le iscrizioni ai vari ordini di dcuole

Ultimi dieci giorni, fino al 10 febbraio, per la chiusura del termine delle iscrizioni ai vari ordini di scuole.

Gli studenti e le loro famiglie hanno ancora un po’ di tempo per scegliere cosa fare nel loro futuro dopo aver partecipato alle numerose iniziative di orientamento organizzate dai vari istituti del territorio.

<La procedura di iscrizione – ha spiegato la professoressa Stefania Berti, referente per l’orientamento in ingresso all’Istituto tecnico agrario Anzilotti – è semplice, ma chi ha difficoltà nell’uso del computer potrebbe trovarsi disorientato. Le iscrizioni pervengono alle scuole tutte in forma telematica, collegandosi al sito www.unica.istruzione.gov.it e cliccando sulla sezione Iscrizioni online. In caso di difficoltà, nel mio istituto si può richiedere un appuntamento in segreteria, telefonando al numero 057249401, e il personale aiuterà le famiglie a completare la procedura di iscrizione>.