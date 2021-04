Pinocchio e l’amica Freeda. Partnership tra Incerpi e il papà delle Winx

La novità è che Pinocchio avrà una nuova amica, una bambola di pezza di nome Freeda. E che dovrà districarsi tra smartphone e droni, come gli adolescenti di oggi. Insomma, quello immaginato da Iginio Straffi, il padre delle Winx, nella serie televisiva “Pinocchio and Friends”, sarà un Pinocchio dei “nostri tempi”.

Lo scrive il Corriere della Sera che ha intervistato Federico Incerpi, amministratore di Incerpi Investments e di Metamorfosi, società che sta lavorando al progetto di un Grande Parco di Pinocchio. Incerpi ha rilanciato l’idea di “un nuovo parco tematico a Collodi o qualcosa di «policentrico», distribuito in varie parti della Toscana e anche fuori regione”.

Pinocchio and Friends sarà una rielaborazione in chiave contemporanea del romanzo di Carlo Collodi. The Rainbow Group, la compagnia italiana fondata da Iginio Straffi, fa sapere che il nuovo progetto di animazione televisivo sarà composto da 26 episodi di 12 minuti ognuno. Pinocchio “vivrà numerose avventure sognando di diventare un bambino vero e seguendo i consigli della Fata dai capelli turchini. Gli episodi saranno ricchi di avventura e umorismo, senza dimenticare le caratteristiche che hanno reso celebre il personaggio in primo luogo”.