La giovane Cestistica fa il colpo a Lucca

Colpo esterno per la Cestistica sul campo della Libertas Lucca per 61-53, gara valida per la terza giornata del campionato di serie D. I giovani pesciatini, guidati da coach Dari, partono subito forte grazie ad una difesa aggressiva e un attacco molto incisivo; 24 punti in 10′ contro i 15 dei lucchesi. I padroni di casa però non mollano la presa e nel secondo tempino ribaltano letteralmente la gara con un parziale di quarto di 20-6. L’intervallo lungo arriva al momento giusto. La Cestistica riordina le idee, ritrova tranquillità e quella sana sfrontatezza che gli permette di rientrare sul parquet del Pala Tagliate con ben altro piglio. Dodici leoni inferociti che azzannano l’avversario costringendolo a girare lontano dall’area pittura dove Gherardini e Niccolai dominano a rimbalzo. Al 30′ Pescia è avanti 52-39. L’ultima frazione sembra non finire mai perché ogniqualvolta la banda di coach Dari cerca la spallata decisiva, Lucca ricuce il divario. Gli ultimi giri d’orologio sono tutti a favore dei rossoneri che, seppur non trovando fluidità in attacco riescono a conquistare i due punti con una una difesa super. Tabellino: Sodini 15, Alfieri 7, D. Romoli, Campetti 13, Mariottini, Gherardini 11, Baragli 3, Franchini, Niccolai 7, Ciervo 5, Michelotti, A. Romoli.