Le avventure di Pinocchio, il capolavoro di Luigi Comencini compie 49 anni

L’8 aprile 1972 debuttava su Rai1 uno degli sceneggiati televisivi italiani più amati di sempre, Le avventure di Pinocchio, l’adattamento cinematografico del romanzo di Carlo Collodi.

Lo sceneggiato, firmato da Luigi Comencini, aveva un cast stellare: l’indimenticabile Nino Manfredi nei panni di Mastro Geppetto, e con lui Andrea Balestri in Pinocchio, la Fata Turchina Gina Lollobrigida, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ne il Gatto e la Volpe, Vittorio De Sica che interpretava il giudice.

Fu trasmesso per la prima volta sul Programma Nazionale nell’aprile 1972, suddiviso in cinque puntate, per una durata totale di 280 minuti. Fu poi replicato in occasione del decennale della pellicola nel 1982 sempre sulla Rai TV1.

Per il ruolo di Geppetto Luigi Comencini aveva pensato ad Alberto Sordi, poi optò per Nino Manfredi perché lo riteneva l’unico attore in grado di “parlare ad un burattino”.

Da quel film Collodi e la città di Pescia ne trassero una visibilità nazionale. Il Comune di Pescia e la Fondazione Collodi potrebbero omaggiare il Pinocchio di Comencini in estate, nel palinsesto dell’Arena Spettacoli in piazza del Grano.