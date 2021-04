Voucher connettività. Come fare per e a chi spetta

Un voucher da 500 euro per famiglie a basso reddito residenti in Toscana da spendere per i canoni di abbonamento a servizi di connettività internet o per la fornitura di personal computer o tablet, quanto deciso dalla Regione Toscana.

Una decisione sostenuta dall’assessore regionale alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo e maturata dalle esigenze di connettività, per la DAD o lo smartworking.

Il voucher consiste in un sconto del valore massimo di 200 euro sul canone di abbonamento a servizi di connettività in banda ultra larga e fino a 300 euro per la fornitura di personal computer o tablet che deve essere contestuale e direttamente collegata al contratto per l’attivazione del servizio di connettività. Potranno fare domanda coloro che hanno un ISEE inferiore ai 20000€.

Il beneficiario potrà accedere al voucher attraverso gli operatori di telecomunicazioni accreditati (https://bandaultralarga.italia.it/scuole-e-voucher/operatori-accreditati/), utilizzando gli ordinari canali di vendita messi a disposizione, dai siti internet ai negozi.