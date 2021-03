La Cestistica riparte. Una volontà comune e grazie ai genitori

Seppur lentamente e tra le mille difficoltà riprende il basket regionale e la Cestistica e’ l’unica compagine valdinievolina a partecipare al campionato di serie D; esordio alle 18 al PalaBorelli contro il Frogs Castelfranco. <Non nascondiamo le problematiche e le difficoltà che abbiamo e incontriamo tutti i giorni. Protocolli da rispettare, sanificazione continua, senza l’apporto di alcuni nostri collaboratori sarebbe stato veramente difficile ripartire, ma in tutti noi c’era questa volontà, sia con la prima squadra che con le squadre giovanili. Vogliamo ringraziare i genitori ed i ragazzi che hanno aderito e sono tornati in palestra ad allenarsi ma al tempo stesso capiamo chi, purtroppo, per quest’anno si è chiamato fuori – ha detto il presidente Ulivieri>. <Abbiamo diversi progetti interessanti in cantiere in collaborazione con il Comune e già nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi interessanti. Uno tra questi, appena la situazione pandemica ce lo permetterà e la federazione darà il via libera, vorremmo riaprire al minibasket con le attività ludiche all’aperto. Guardando alla prima squadra sarà completamente composta da ragazzi del nostro settore giovanile, un progetto che è sempre stato di primaria importanza da costruire negli anni: lo abbiamo anticipato e ne siamo orgogliosi. Un ringraziamento ai giocatori e soprattutto a coach Stefano Dari che dopo la rinuncia di Andrea Matteoli ha accettato di prenderne l’incarico – ha concluso Ulivieri>.