Edizione 2021 “Profumo di vino” all’Agraria

Si è tenuto sabato scorso all’Istituto Tecnico Agrario l’edizione 2021 di “Profumo di Vino”, evento seminariale che riunisce oramai da diversi anni professionalità di settore e illustri accademici per discutere i temi più attuali e rilevanti in relazione al mondo del vino. L’evento, organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti”, grazie alla collaborazione dell’Associazione ex Allievi e del Collegio Interprovinciale dei Periti agrari e Periti agrari laureati (PAL) di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara, nonché al contributo prezioso dell’enologo ed ex allievo Pier Paolo Lorieri, si è svolto interamente in videoconferenza con la partecipazione di circa 200 tra studenti e persone collegate da tutta Italia. Un grande successo che testimonia, ancora una volta, la qualità dell’offerta formativa che l’Anzilotti propone non solo ai suoi studenti ma a tutti coloro che nutrono interesse verso il mondo dell’agricoltura e delle biotecnologie. “La gestione del vigneto nel prossimo decennio” ha suscitato molto interesse tra i partecipanti che hanno rivolto diversi quesiti ai relatori, Andrea Lucchi, professore ordinario di Entomologia presso l’ateneo pisano e Stefano Benvenuti, dottore ricercatore in malerbe presso il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.

Grande soddisfazione da parte del preside dell’Istituto prof Francesco Panico per l’ottima riuscita dell’evento che ha voluto ringraziare i docenti Sara Michelotti, Matteo Gentili e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione: sperando che l’edizione del 2022 possa di nuovo accogliere gli ospiti in presenza.