Un roster giovane per la Cestistica e una novità al timone

La Cestistica Pescia è pronta per iniziare il campionato di Serie D nel week-end 27/28 marzo. Una stagione agonistica insolita iniziata a giugno, interrotta a fine ottobre a seguito del lock-down numero 2 e ripresa a inizio febbraio con il ritorno in palestra per gli allenamenti. La situazione nella quale stanno operando ormai da mesi le società cestistiche è tuttaltro che facile ma la dirigenza pesciatina non ha comunque rinunciato a partecipare per rispetto verso se stessa e gli enormi sforzi profusi e soprattutto verso i propri tesserati che hanno dimostrato un impegno straordinario e uno spirito di abnegazione incredibile.

La Cestistica affronterà il campionato in formato “baby” con un gruppo di età media leggermente superiore ai 18 anni rappresentativo di un roster composto da ben 9 ragazzi Under 18 Gold e un set di “senior” di età variante dai 19 ai 22 anni. Questa la rosa giocatori: Tommaso Alfieri, Leonardo Baragli, Giorgio Bianucci, Leonardo Ciervo, Tommaso Franchini, Michelangelo Ghera, Matteo Gherardini, Andrea Girolami, Niccolò Giusti, Matteo Lorenzi, Stefano Mariottini, Cristiano Michelotti, Jacob Niccolai, Andrea Romoli, Davide Romoli, Giovanni Sodini, Solomon Tarzan. A guidare la squadra sarà il responsabile tecnico e allenatore dell’ Under 18 Stefano Dari già coinvolto nel progetto tecnico della Serie D a inizio stagione in qualità di preparatore atletico e subentrato nel ruolo di head-coach a seguito della decisione soffertissima di lasciare il timone da parte di Andrea Matteoli e del suo vice Claudio Biagini per motivi personali legati alla situazione pandemica.