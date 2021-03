Covid-19, non allenta la morsa del virus. La situazione a Pescia

In Toscana sono 1.305 i casi di positività al Coronavirus in più rispetto a ieri.

Ad oggi risultano 1.599 (50 in più rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale e di questi in 236 (19 in più) in terapia intensiva. In 22.666 sono in isolamento domiciliare perché presentano sintomi lievi o risultano privi di sintomi.

Purtroppo, si registrano anche diciannove decessi: 11 uomini e 8 donne, con un’età media di 77,1 anni.

LA SITUAZIONE A PESCIA

Nella nostra città i nuovi casi di contagio nelle ultime ventiquattrore sono stati 8. Si tratta di due uomini, di 46 e 23 anni. E sei donne, nate nel 2002, 2000, 1970, 1960, 1953 e 1975. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a Pescia, sono stati 1.188 i casi di contagio. Tra loro, in ventisette non ce l’hanno fatto. Gli ultimi dolorosi decessi sono stati quelli di Carlo, Emiliano, Iana e Ulisse.