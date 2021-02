Martedì interruzione dell’energia elettrica

Interruzione energia elettrica martedì 2 marzo dalle 9 alle 16.30 per effettuare lavori sugli impianti che interessano le seguenti strade:

via Lucchese 87, da 91 a 93, da 97 a 101, da 107 a 109, 115, da 115p a 121; via Vespucci da 22 a 24, da 5 a 9, 17, 123, 125p; via san Vittori da 30 a 40, 44, da 48 a 56; sp Lucchese da 115ap a 115b; via san Vittori 17, 23, 23b, 27; via della Dogana da 1 a 21 e da 4 a 6; via san Vittori.