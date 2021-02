Incidente in motorino. 28enne in gravi condizioni trasportato con Pegaso

Nel pomeriggio di sabato un giovane pesciatino che stava percorrendo via delle Cartiere in direzione dell’ingresso del Giardino Garzoni in sella ad un motorino ha sbattuto violentemente contro un’abitazione. Precisamente l’immobile che ospita, in piazza Ciomei a Collodi, l’ufficio postale.

Il ragazzo, un 28enne residente poco distante dal luogo dell’incidente, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello con l’elicottero Pegaso.

Difficile stabilire al momento la dinamica dell’incidente. Il veicolo, questo è certo, ha sbattuto contro la rampa di accesso all’ufficio riservata ai disabili. Si pensa ad un oggetto o animale che il giovane potrebbe essersi trovato di fronte all’ultimo istante o ad un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza di Pescia, gli agenti di Polizia Municipale e i Carabinieri.