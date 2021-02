Pescia, per ora niente “zona rossa”. Le raccomandazioni del Prefetto

Nonostante il repentino aumento dei casi di contagio delle ultime due o tre settimane, Pescia e la provincia di Pistoia rimarranno in zona arancione.

E’ quanto è emerso dalla riunione che si è tenuta in Prefettura nella mattinata di mercoledì.

Eventuali decisioni sono rimandate a venerdì quando il Ministero della Salute, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico, comunicheranno i “colori” per la prossima settimana. All’unanimità i Sindaci hanno votato che eventuali restrizioni dovranno riguardare non un solo Comune ma un’area più ampia, come ad esempio la provincia di Pistoia o l’area che fa riferimento all’Asl Toscana centro.

Il Prefetto ha invitato ogni cittadino ad attenersi alle raccomandazioni generali di Ministero salute e ISS. In particolare: