I canti tradizionali nella Valdinievole protagonisti a Radio Rai

Da voce a voce, il volume\CD sui canti tradizionali nella Valdinievole, a cura di Maria Chiara Papini e Giuditta Scorcelletti, edito da Squilibri di Roma, è stato protagonista venerdì 5 del programma Qui comincia-Storie, musiche, immagini, idee e racconti, in onda ogni giorno su RAI Radio 3, alle 6 del mattino. Anna Menichetti, musicologa e conduttrice del programma, ha rilevato il valore e il senso del recupero della tradizione popolare come proposta alle presenti generazioni. La conduttrice ha menzionato il progetto articolato che ha portato alla realizzazione del volume C\D, nato dalla volontà dell’Istituto Storico Lucchese “Storia e Storie al femminile” di Pescia (sotto la direzione di Claudia Massi), a cui hanno partecipato i ragazzi delle scuole e la presenza del saggio introduttivo dell’ antropologa Elena Giusti, recentemente scomparsa. La trasmissione, come le altre puntate del programma, rimane in catalogo e può essere riascoltata o scaricata in podcast dal sito https://www.raiplayradio.it/programmi/quicomincia/archivio/puntate