Dramma della solitudine. Due anziani si lanciano nel vuoto

Due coniugi di 85 anni si sono suicidati nella serata di giovedì, poco dopo le 21.

La coppia, residente a Collodi, in via dei Mille, si è lanciata dal terrazzo della propria abitazione, da un’altezza di quasi 4 metri che è risultata fatale per entrambi nell’impatto a terra.

Ad accorgersi per primo dell’insano gesto, è stato un vicino di casa. Ha raccontato che a lanciarsi per prima è stata la moglie, A.B.. L’ha seguita il marito G.R. immediatamente dopo, in un gesto che per qualcuno è apparso come “d’amore”.

Difficile stabilire i motivi del folle gesto. I due, pare, non avessero problemi economici. Abitavano in un appartamento ben tenuto e loro stessi erano sempre vestiti decorosamente.

Possono aver pesato, questo sì, la solitudine e il dolore per la ferita ancora aperta per la morte dell’unico figlio, 15 anni fa, in un incidente sul lavoro.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. I Carabinieri di Pescia dovranno invece accertare la dinamica dell’accaduto.