TSN Pescia, aperta campagna tesseramento

Il Tiro a Segno di Pescia è in fase organizzativa delle attività per la prossima stagione sportiva e la campagna tesseramento 2021 è nel pieno del proprio sviluppo e sta riscontrando un accettabile numero di giovani tiratori, anche se purtroppo lo scorso anno a causa della pandemia non è stato portato a termine il progetto ludico motorio polisportivo “ Scuola & Sport”.

Il Tiro a segno Pescia, reduce dai Campionati Italiani di Roma con due Ori di Emma Vannoni e Noemi Pistoresi e un Bronzo a squadre, con Thomas Incerpi, Alessandro Pintore e Simone Calderone, si è fatto carico di organizzare nel prossimi mesi di febbraio e di marzo la prima prova Regionale valevole per l’ammissione ai campionati Italiani. I pesciatini, con i loro 35 tesserati agonisti, scenderà in campo con quattro squadre di Allievi: C.10 e C.10 3p., in P.10 e P.10sp, due tra i Ragazzi: una in C.103p e una in P.10 sp., le altre quattro sono promiscue in C.10 e in P.10 e sono formate da Juniores, Uomini, Donne e Master.