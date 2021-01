Ritorna PesciaAntiqua per le vie del centro

Doppio appuntamento di gennaio per Pescia Antiqua, domenica 24 e 31, che ritorna nella sua sede tradizionale, piazza Mazzini, Borgo della Vittoria, via Turini, via Andreotti. Le bancarelle saranno collocate ben distanziate tra di loro e soprattutto avranno un’isola igienizzante con guanti per toccare il materiale esposto.

In calendario ci sono poi gli altri appuntamenti del mese di febbraio e dei mesi a seguire, previsti per le quarte domeniche di tutti i mesi, con accesso libero e gratuito per il pubblico dalle 9 alle 18.

La produzione della manifestazione è affidata all’Associazione Culturale Pinocchio 3000.