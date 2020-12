La Cestistica dona 100 panettoni dell’Emporio della Solidarietà

La Cestistica Pescia per mano del suo presidente Remo Ulivieri ha donato 100 panettoni e pandori all’Emporio della Solidarietà, che si trova in via Amendola e che offre assistenza alimentare a chi ne ha bisogno. Alla consegna hanno partecipato tra l’altro anche gli amministratori del comune di Pescia Fiorella Grossi e Fabio Bellandi, rispettivamente assessori al sociale e allo sport. “Ringraziamo la società rossoverde per questo bellissimo gesto che dimostra grande solidarietà e attenzione a chi vive momenti difficili”.