La Fondazione Cassa di Risparmio contribuisce all’acquisto di macchinari

Il Dirigente scolastico dott. Francesco Panico e il personale docente dell’Istituto tecnico agrario Dionisio Anzilotti ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio per l’importante contributo donato, che ha consentito di acquistare alcuni macchinari messi a disposizione dell’azienda agraria e dei ragazzi. “È stato acquistato un tagliaerba particolare – ha spiegato il prof. Matteo Gentili, che arriva anche nelle zone in cui i normali trattori non possono arrivare, e di due abbattitori a batteria per la raccolta delle olive”.