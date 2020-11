Luca Zomini, ratatouille stellato in Francia. I piatti, le foto

“Cercavo le fragole migliori, le più gustose, quelle nascoste sotto le foglie e difficili da vedere, per fare toste squisite”. “Oppure i pomodori più succulenti per fare la pomarola…”.

Ecco com’è nata la passione di Luca Zomini, 27enne pesciatino, per la cucina. Da qualche anno Luca è in Francia, precisamente a Saint Bonnet le Froid, nell’Alta Loira, dove da alcuni mesi è al Régis et Jacques Marcon, tre stelle Michelin, segnalato nella guida Relais & Chateaux.

“Sono sous chef, responsabile di tutte le postazioni in cucina”, ha detto Luca, diplomatosi nel 2012 all’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme.

“Appena ventenne decisi di intraprendere un esperienza all’estero, ho lasciato la mia famiglia e la mia squadra di basket e mi sono recato in Francia e più precisamente presso il ristorante Shamwari, un cinque stelle della catena Relais & Chateaux a Crozet dove sono rimasto 3 anni passando da commis di cucina a chef di partita carne e pesce”. Poi nel 2016 mi sono trasferito al Faventia, una stella Michelin, in Provenza”.

Nel 2017, è nella brigata del La Pyramide, due stelle Michelin a Vienne, sempre in Francia, a fianco di chef tra i migliori di Francia, fino al grande salto al Régis et Jacques Marcon.

Luca Zomini è un perfezionista, tanto da far assaggiare i suoi nuovi piatti a familiari od amici, per lo più italiani, prima di metterli in tavola.

Ma, con una cucina raffinata può far capitolare più facilmente una ragazza?, domandiamo. Luca Zomini, sorride, “credo che la divisa da chef sia affascinante al pari di quella di altri mestieri”, ha detto. “Deve essere impeccabile, ben stirata, ordinata e precisa. E poi ci sono la gentilezza dei gesti, la sobrietà delle parole e la precisione dei movimenti…allora, sì, con la cucina si può anche conquistare una ragazza…”. LS