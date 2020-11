Il TSN Pescia è primo in Toscana

Si è disputata presso il Tiro a segno nazionale di Siena in contemporanea con quello di Lucca la terza gara regionale Federale valevole per i Campionati Italiani Assoluti individuali e a squadre, in programma a Roma dal 3 al 6 dicembre per le sole categorie Juniores, Ragazzi, Allievi e Giovanissimi, mentre dal 10 al 13 dicembre saranno riservate ai Seniores, Master e Paralimpici.

Il T.S.N. di Pescia alla ribalta, primo posto in Toscana e nove medaglie d’oro aggiudicatesi da Emma Martelli, Elena Landi, Emma Vannoni, la giovanissima Noemi Pistoresi, Gabriele Corvino, Cristiano Tomei, Arianna Molendi, Aziz Fettami e Sauro Paroli. Altre sei d’argento giungono da Alessio Tomei, Emma Vannoni, Alessio Traversi, Tommaso Sonnoli, Thomas Incerpi e Sauro Paroli. Chiudono le medaglie di bronzo di Emma Martelli, del giovanissimo Emanuele Ammazzini, di Elena Landi, Cristiano Tomei, Jana Calamari e Aziz Fettami.