Il Gruppo Autonomo di Ricerche Scientifiche è di nuovo attivo. La storia. Le foto

Da qualche settimana si è ricostituito in città il Gruppo Autonomo di Ricerche Scientifiche, il Gars, per l’avvio di progetti che tanto avevano appassionato alcuni anni addietro. Come la ripulitura dei sentieri, della chiesaccia di Pontito ed il recupero conservativo della chiesa di Lignana.

Di seguito il consiglio direttivo: Mario Goiorani, presidente, Antonella Grazzini, vice presidente, Guido Guidotti, Carmen Di Muro, Giuliana Sansoni, Loredana Giacomelli, Claudio Roghi, Gianlcarlo Sani, Mauro Viegi, Nadia Panicucci.

La storia…

Gruppo Autonomo di Ricerche Scientifiche, il Gars, nasce ufficialmente come associazione no-profit il 15/03/1975 con lo scopo di diffondere l’interesse per le scienze naturali in genere, ed in particolare, per la geo-paleontologia e mineralogia inoltre per contribuire all’arricchimento del patrimonio culturale e spirituale della società svolgendo attività didattica in collaborazione con le autorità scolastiche ed altri enti attraverso conferenze, mostre.

Il Gars è stato il promotore ed ideatore del Museo di Scienze Naturali e Archeologia della Valdinievole. Dal 1978, sotto la direzione di Mario Goiorani. Ha organizzato per 15 anni presso la sede di Pontito i Campi Scuola Internazionali di Archeologia dove migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo si sono formati sull’archeologia in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica della Toscana, l’Università degli studi di Firenze, Pisa e di Bielefeld (Westfalia- Germania).

Dal 2011 il Gars si sta riorganizzando attraverso l’impegno di vecchi e nuovi associati al fine di supportare e collaborare alla riapertura del Museo di Scienze Naturali e Archeologia, in attività di ricerca sul territorio nonché nell’organizzazione di attività didattiche e di divulgazione scientifica.