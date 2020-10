Al via oggi i lavori di asfaltatura. Ecco le strade interessate

I lavori erano stati appaltati qualche mese fa e ora arrivano i cantieri veri e propri. Da lunedì 26 ottobre partiranno, infatti, diverse asfaltature in alcune strade del territorio comunale di Pescia.

L’intervento avrà un costo di circa 100mila euro e riguarda via Amendola, piazza Leonardo Da Vinci, viale Europa, via Dante Alighieri, via Galeotti , via Mascagni e via Guinigi.

“Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per gli inevitabili disagi che questi cantieri procureranno alla circolazione e quindi alla mobilità di cittadini e aziende -hanno detto il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli-. L’intervento di asfaltatura delle strade, che proseguirà nei prossimi mesi, è molto richiesto per lo stato del manto stradale e in effetti questi lavori non erano più rinviabili. Ai cittadini chiediamo collaborazione e pazienza, anche a quelli che aspettano gli interventi in altre zone, che saranno, un passo alla volta, tutte coperte”.

Un altro blocco di lavori di asfaltatura di strade è in dirittura di arrivo e sarà di consistenza importante, con una spesa di circa 200mila euro da parte dell’ente municipale.