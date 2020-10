Partito Democratico: “Preoccupati per le strade provinciali in vista dell’arrivo della stagione invernale”

“Abbiamo seguito con interesse l’intervento del Consigliere regionale Marco Niccolai e del Presidente della Provincia Luca Marmo attraverso “radio fb”, diventato una moda nel nostro comune! In quello spot si rassicura la cittadinanza su due problematiche importanti per la comunità di Collodi e dintorni: il ponte di Ponte all’Abate e la variante al Paese di Pinocchio.

Le dichiarazioni asseriscono che l’iter delle procedure stanno avanzando senza intoppi e quindi, entro il 31 ottobre, avremo lo studio completo sui lavori da effettuare al ponte ed entro fine anno saranno pronte le varie soluzioni per far bypassare Collodi dal traffico pesante.

Monitoreremo affinché ciò si realizzi nei tempi dichiarati.

La nostra soddisfazione diventa però delusione quando pensiamo alla situazione in cui versano, ancora oggi, le strade provinciali del nostro Comune e mi riferisco in particolare a quelle della “Svizzera Pesciatina”. È vergognoso che la Provincia non abbia trovato in tutti questi mesi le risorse per rendere tale viabilità almeno dignitosa e sicura. Non riusciamo a comprendere come mai in altri comuni della Provincia (compreso quello in cui lo stesso Marmo è Sindaco), sia stato possibile fare gli interventi mentre il nostro territorio veniva abbandonato a sé stesso!

Chiediamo, vigorosamente, che il Presidente Marmo (speriamo che su questo problema anche il nostro Consigliere regionale si attivi) dia un segnale forte e tale non può che essere quello di intervenire immediatamente, perché è impossibile pensare di superare l’inverno con le strade nelle attuali condizioni”.