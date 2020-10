Un pareggio per aprire la stagione rossonero

Un pareggio all’ultimo tuffo per aprire la nuova avventura nel torneo di prima categoria per il Pescia. Un risultato forse non preventivato alla vigilia ma alla luce dell’andamento dei 90′, ben accettato. <Abbiamo iniziato un po’ con il freno a mano tirato e lo svantaggio dopo appena 15′ non ci ha certamente aiutato. Nella ripresa però siamo entrati con più personalità, mettendo in campo più personalità e prendendo lsubito le redini del gioco. Un pareggio che alla fine ci soddisfa, soprattutto ci è piaciuto il carattere della squadra che è riuscito a rimediare a una situazione non facile, recupetando il doppio svantaggio – ha detto il diesse Papini>.