Il Covid-19 ferma una delle sagre più antiche ed amate. Dopo 53 anni

“Non ci sono le condizioni per fare la festa delle castagne e quindi tutto è rimandato all’anno prossimo”.

Con poche ma inequivocabili parole, Sandro Maltagliati, presidente del circolo Arci di Vellano, ha annunciato che non si terrà nessuna iniziativa al posto della sagra delle frugiate. “Dopo 53 anni di ininterrotta attività, anche questa manifestazione viene annullata a causa del diffondersi del coronavirus”.

“Pur con immenso dispiacere, abbiamo preferito annullare l’edizione 2020. Il rischio è veramente elevato e non vale la pena di correrlo mettendo in gioco tutta l’attività del circolo. Ci auguriamo di tornare presto alla normalità e riprendere le nostre tradizioni. Per tutti noi la sagra delle frugiate è l’appuntamento più importante dell’anno per il quale lavoriamo con grande passione, ma abbiamo verificato che non esistono le condizioni per poterla effettuare con la massima sicurezza visto l’elevato numero dei visitatori che richiama anche da fuori Toscana”.

Sono annullati anche la cena con piatti tipici a base di castagne in programma sabato 17 ottobre ed il pranzo della domenica successiva, 18 ottobre così come viene annullato per entrambi i giorni, il mercatino delle castagne e della farina nuovo raccolto.