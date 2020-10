Esordio pratese per il Pescia nella gara d’apertura

Riparte domani, domenica, alle 15,30 il campionato della neo promossa USD Pescia in trasferta sul campo del Gruppo Sportivo Querceto altra new entry nel torneo di 1° categoria grazie al ripescaggio. I pratesi, all’esordio tra le mura amiche, cercheranno di apire la stagione col primo sorriso e faranno di tutto per dare filo da torcere ai rossoneri. Smalatita l’eliminazione di Coppa, i ragazzi di mister Bendinelli hanno girato la manopola del controller in modalità campionato e regalarsi i primi tre punti nella gara d’apertura potrebbe essere un buon viatico e di ottimo auspiscio.