Venerdì 16 l’associazione amici di Erika Galligani Onlus organizza alla Fattoria Il Poggio la cena per la raccolta fondi “PER LA STANZA DI ERIKA”. In collaborazione con la Società della Salute della Valdinievole e’ stato possibile allestire una stanza a nome di Erika come luogo di incontro per bambini, ragazzi ed educatori presso il centro affidi della Valdinievole. Per info e prenotazioni Catia 3335260374, Paola 3929278612.