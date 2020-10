I mirini riprendono a sparare nel regionale

Ci sarà quasi tutta la Toscana al poligono di Tiro a Segno di Pescia, in occasione della 2° prova del Campionato Regionale programmata nel secondo e terzo week end del mese di ottobre.

Con la ripresa delle attività è stato modificato anche il regolamento di gara e di conseguenza saranno disposte le nuove direttive del Programma Sportivo Nazionale 2020, per cui bastano due gare sulle tre per essere ammessi alla finale Nazionale, mentre per i giovanissimi sarà sufficiente soltanto una.

Tre le tipologie di armi – Carabina, Bersaglio Mobile e Pistola – e sei specialità: B.M. – B.M.M. -C.10 –C.10 3p P.10 e P.10sp. I partecipanti saranno suddivisi in Allievi, Ragazzi, Junior, Senior, Donne e Master.

La gara dei Giovanissimi è riservata agli ambosessi nati negli anni 2010 dal compleanno e 2009 con appoggio e senza appoggio, le tre le specialità: pistola, carabina e bersaglio mobile. La fase Nazionale del Campionato è programmata per la prima settimana di dicembre: ancora da decidere la sede.