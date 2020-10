Documenti di scuola tra passato e presente

In occasione della ‘Domenica di Carta 2020‘ la Sezione Archivio di Stato di Pescia organizza una mostra di documenti tratti dal fondo Vivaldi Forti, (quaderni di scuola, pagelle scolastiche), che raccontano com’era la scuola del passato a Pescia e più in generale in Toscana. Saranno illustrati anche i documenti delle scuole del presente, con la presentazione di

alcuni elaborati realizzati da studenti a seguito di visite e percorsi didattici effettuati in Archivio, percorsi che hanno portato i ragazzi alla conoscenza diretta delle fonti storiche e alla comprensione del loro valore come testimonianza della memoria collettiva.

La mostra sarà aperta al pubblico domenica 11 ottobre dalle 15:30 alle 18:30, con ingresso gratuito e solo su prenotazione. Per prenotare scrivere a:

as-pt.pescia@beniculturali.it