Ricciano al debutto nella massima serie. Sconfitto dal forte Chiesina 2010

Ha ufficialmente preso il via l’avventura del GS Ricciano nel campionato di prima serie AICS della provincia di Lucca. Al campo sportivo di Pietrabuona si è disputata la prima giornata che vedeva di fronte la squadra pesciatina contro il forte Chiesina 2010 che da anni è ai vertici sia del campionato provinciale che di quello regionale, in un vero e proprio derby della Valdinievole.

I locali hanno avviato il match contratti e si sono fatti infilare da una ripartenza avversaria con la quale l’attaccante ospite Magrini, a tu per tu con l’incolpevole Macchi, ha insaccato in rete con un pallonetto. Il Chiesina assume la supremazia territoriale e sfiora il raddoppio in un paio di circostanze, ma il Ricciano tiene botta e addirittura rischia il pareggio con un’occasione colossale di Belshi che spara addosso al portiere ospite da posizione ravvicinata ( partito però in fuorigioco non visto dal DG).

Nel secondo tempo la partita si svolge perlopiù a centrocampo, con un paio di occasioni da gol del Chiesina, che vengono sventate da un Macchi in serata di grazia, che nulla può su un colpo di testa angolato del bomber del Chiesina Quiriconi Francesco.

La partita sembra chiusa, ma a questo punto i locali prendono coraggio e spingono il Chiesina nella propria metà campo riuscendo ad accorciare le distanze con Incerpi, alla prima presenza con la maglia rosso-blu, e a creare un’altra occasione sempre con Incerpi che però non si concretizza.

Il debutto nella massima serie termina con una sconfitta, maturata contro una squadra di ottimo livello che fa ben sperare per il proseguo del campionato.