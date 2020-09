Parte la stagione del Pescia calcio: le parole del presidente Lucherini

Con l’uscita del DPCM del 7 agosto la FIGC ha pubblicato delle linee guida per la ripartenza del calcio. Il Pescia calcio è stata una delle prime ad organizzarsi con protocolli tali da garantire il rispetto delle norme previste. <Per noi è fondamentale in primis garantire la salute dei nostri tesserati ma subito dopo permettere a tutti di fare sport – ha esordito il presidente Lucherini. Era tanta la voglia di tirar calci al pallone da parte dei nostri ragazzi che in molti scalpitavano per ricominciare a correre, a giocare, a stare con i loro amici. Del resto il benessere e la voglia di fare calcio sono il nostro obiettivo primario come società sportiva secondo la mia personale interpretazione da Presidente del Pescia>.

<Tutti si stanno allenando e abbiamo iniziato a partecipare ai tornei, dalla Prima squadra con la coppa Toscana ai piccolissimi del 2012 fino agli ultimi arrivati del 2015. I nostri istruttori e accompagnatori sono stati informati su quanto necessario per garantire il rispetto delle normative previste. È grazie al loro prezioso contributo che cerchiamo di fare calcio in questo momento particolare – ha proseguito Lucherini>.

<Ad ottobre iniziano i campionati, dove ci presentiamo con progetti ambiziosi per continuare nella nostra crescita. Siamo consapevoli, però del fatto che il Covid-19, non è sconfitto, anzi bussa alle porte ….. anche della nostra Cattedrale. Quindi, oltre a fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Sua Eccellenza Monsignor Filippini, ci rendiamo conto di avere sopra di noi la spada di Damocle di questa brutta pandemia. Noi ce la mettiamo tutta ma non dipende solo da noi – ha concluso il numero uno rossonero>.