Coppa amara per il Pescia: decide Barozzi

Coppa Toscana amara per il Pescia sconfitto 1-0 sul campo del Candeglia. Al 14′ Barozzi ha una buona occasione in area, ma il tiro è respinto da una bella parata di Cintolesi. Al 31′ Sanchez prova l’azione personale penetrando in area, ma il tiro è debole e centrale. Al 44′ il gol: tiro di Chafiq respinto in tuffo da Cintolesi, sulla palla si avventa Barozzi che realizza. Nella ripresa i rossoneri provano la reazione senza però riuscire a creare azioni degne di nota.

PESCIA: Cintolesi, Iammelli, Foglia (Avanzati), Chiavacci, Biagi F., Baveresi (Vitelli), Panini (Cortesi A.), Brachini (Bottaini), Lazzeretti (Pagni), Forcieri, Cortesi G.. A disp.: Guerrieri, D’Ammadio, Tocchini. All.: Bendinelli