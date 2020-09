Edizione di Pescia Antiqua a misura anti Covid

Domani, domenica 27, classico appuntamento con l’edizione più grande di Pescia Antiqua fra tutte quelle realizzate in oltre 12 anni di ininterrotta attività. Per garantire il massimo della sicurezza, per contrastare il diffondersi del virus covid 19, verrà utilizzato tutto il centro cittadino tradizionalmente al servizio della manifestazione ed in più i banchi saranno estesi a via Buonvicini e piazza Matteotti. Pescia Antiqua si conferma uno degli appuntamenti più attesi del settore e richiama sempre nuovi operatori provenienti anche dal nord Italia.