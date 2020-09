Lions Pescia, al via l’annata Bellandi. Il Melvin a Bertellotti. La squadra, le foto della serata

Sabato 19 settembre, presso la fattoria Settepassi, nella grande sala con i bellissimi addobbi floreali realizzati dalla pittrice Dania Picchi, si è tenuta la cerimonia di apertura dell’annata sociale 2020-2021 del Lions Club di Pescia.

Il presidente Francesco Bellandi dopo aver presentato ai soci del Lions Club di Pescia ed agli ospiti, la squadra che lo affiancherà durante il proprio mandato, ha illustrato il programma dell’annata soffermandosi sui diversi services previsti al servizio dell’intera collettività. Antonio Grassotti è segretario, Daniela Lari, tesoriere. Cerimoniere è Nicola Gentili, censore Stefano Latini e addetto stampa Rita Elia.

Il programma tradizionale che si declina attraverso conferenze, incontri pubblici, raccolte di materiali, si propone di raccogliere risorse seguendo le linee tematiche del Lions International che ha come sfide i giovani, la salute, l’aiuto alle comunità più vulnerabili, nonché la protezione dell’ambiente.

“La parola magica che ci deve sempre guidare è Servizio -ha detto Bellandi-. Ognuno dei soci svolge un compito fondamentale al servizio del Club in modo che il Club, a sua volta possa svolgere un Servizio più grande nella società, sostenendo i deboli, i bisognosi, i sofferenti. Tuttavia io credo che all’interno di ogni Lions Club, e forse anche dentro ciascuno di noi convivano due anime, e che accanto alla vocazione al Servizio esista anche un fortissimo senso dell’Amicizia. Queste due anime sono i due leoni del nostro stemma che guardano da due parti diverse ma che garantiscono però un giusto equilibrio.

Comincio questa annata con le più belle poesie e canzoni dei poeti che a me piacciono di più, seguendo un filo rosso di arte, musica e cultura che ci condurrà per tutta la durata del mio mandato. Il programma, infatti, oltre a prevedere i service storici del Lions Club Pescia, ovvero il poster per la pace con le scuole, il premio Pinocchio, i Glaucoma Days (oggi Lions in Piazza per la salute), la raccolta di occhiali usati, Il Torneo di Golf e Interconnettiamoci ma con la testa, avrà come service principale una mostra di antichi libri a Stampa (incunaboli) nella Biblioteca capitolare, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, l’acquisto di strumenti musicali per la banda Gialdini di Pescia, una gita culturale a Torre del Lago sulle note della Bohème di Puccini e una conferenza sul riciclo dei rifiuti e sull’importanza del verde urbano. Non mancheranno i Service di solidarietà come i pacchi regalo per Natale e Pasqua che le parrocchie potranno distribuire alle famiglie bisognose. Già un service chiamato Fly Therapy è andato a buon fine in collaborazione con il Club della Lucchesia e della Versilia, la scorsa settimana sono state organizzate due giornate di volo di piccoli arei su cui sono saliti ragazzi disabili che hanno potuto così provare l’emozione del volo con risvolti grandemente positivi sulla loro salute psicofisica”.

Durante la serata è stato consegnato il Melvin Jones Fellow, che è la più alta onorificenza Lionistica ed è stata creata per dare il maggior riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario, al socio Pierluigi Bertellotti, “per il tempo, la passione, professionalità e discrezione con cui da sempre si è messo a disposizione del Club e di altre associazioni del territorio, per il suo impegno sociale con la massima disponibilità verso chiunque avesse bisogno di lui”.

Sono poi intervenuti i soci Alessandro Taddei e Luca Biscioni per riferire sul service per il diabete.

Erano presenti alla serata ed hanno portato il loro saluto al Club il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescia Francesco Marraccini, il presidente di circoscrizione Fabrizio Tardelli, i Presidenti di altri club della zona. Ospiti speciali della serata il professor Paolo Vitali, Francesco Lucchesi e Giovanni Boldrini.