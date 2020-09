Ultimi giorni per il “Vince chi…Pescia”

Ultimi giorni, lunedì 28 settembre la chiusura, per consegnare, imbucandole fisicamente nell’urna di metallo che si trova nella portineria di palazzo del Vicario, in piazza Mazzini1, le cartoline di partecipazione al concorso a premi “Vince chi… Pescia“. In palio tanti premi in buoni acquisto per una operazione che ha riscosso grande successo. Con il preciso obiettivo di rilanciare ulteriormente il tessuto commerciale della città l’amministrazione comunale di Pescia ha lanciato il concorso che è stato attivo dal 25 luglio su tutto il territorio comunale, nei 235 negozi che hanno aderito all’iniziativa.

I premi sono 10 : 1° superbuono da 1000 euro, 2° e 3° premio 2 buoni da 500 € , 4° e 5° premio 2 buoni acquisto da 400 € , dal 6° al 10° 5 buoni da 200 € , suddivisi in tagliandi da 50 € cadauno. I vincitori saranno avvisati telefonicamente al primo giorno di lavoro utile.

I buoni acquisto dovranno essere spesi presso le attività aderenti al concorso a premi entro e non oltre domenica 6 dicembre 2020. Gli eventuali premi non assegnati saranno devoluti alla Croce Rossa di Pescia.