Guillermo Del Toro: «Il mio Pinocchio? Tra Frankenstein e Mussolini»

Guillermo Del Toro sta preparando una sua rivisitazione del Pinocchio di Collodi in stop-motion.

Intervistato da The Guardian, Del Toro ha dato qualche informazione in più su Pinocchio, che ha paragonato in qualche modo a Frankenstein, un altro suo progetto che però è stato definitivamente cancellato.

« Sono entrambe creature create e gettate in un mondo che devono scoprire da sole. Entrambi hanno un viaggio morale e spirituale. Ho pensato che Pinocchio potesse essere una grande opportunità per parlare di disobbedienza. L’obbedienza non è una virtù, è un peso. La disobbedienza è il seme della ragione: è un modo desiderabile per ottenere la propria anima. Ho pensato che questo potrebbe essere uno sfondo interessante per Pinocchio, che sarà ambientato nel periodo di ascesa di Mussolini, un momento storico particolarmente interessante per un burattino che si rifiuta di obbedire…».

Nel cast ci sono Ewan McGregor (il Grillo parlante), Ron Perlman (Mangiafuoco), Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson, David Bradley, Burn Gorman e Gregory Mann.